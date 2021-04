Voorwaardelijke celstraf oud-voetballer Christoph Metzelder om kinderporno

„Ik heb belastende foto’s verkregen die gratis beschikbaar waren op internet (en) heb screenshots gemaakt. Ik deelde extreme fantasieën in chats”, bekende de 40-jarige oud-speler van Borussia Dortmund, Schalke 04 en Real Madrid.

Metzelder ontkende dat hij grotere hoeveelheden kinderporno in bezit had, wat hem ten laste was gelegd. „Alles wat ik in bezit had heb ik verstuurd, meer is er niet.” Volgens de aanklagers waren 297 bestanden met kinderporno op zijn mobiele telefoon aangetroffen.

Hij zei tijdens de zitting een straf te aanvaarden. „Ik vraag ook vergeving aan de slachtoffers van seksueel geweld”, zei Metzelder. „Ik zal de fouten die ik heb gemaakt de rest van mijn leven met me meedragen.” De rechter vond dat de oud-voetballer „oprecht berouw” had getoond en voegde eraan toe dat de rechtszaak zelf al een straf was voor de voetballer vanwege zijn roem.

Metzelder is 47-voudig international van Duitsland. Hij speelde twee keer op een WK en één keer op een EK, en stond op twee van die drie toernooien in de finale.