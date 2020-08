Clubs Engeland, Spanje en Italië voor het eerst sinds 1991 absent

Voor het eerst sinds 1991 heeft geen enkele club uit Engeland, Spanje of Italië zich weten te plaatsen voor de halve finales van de Champions League. Dat is het gevolg van de uitschakeling van het Engelse Manchester City door Olympique Lyon uit Frankrijk in de kwartfinales van de Champions League.

Bekijk ook: Lyon met Depay stunt tegen Manchester City

Maar liefst 29 jaar geleden stonden Bayern München (Duitsland), Rode Ster Belgrado (Servië), Spartak Moskou (Rusland) en Olympique de Marseille (Frankrijk) in de halve finales van de Champions League. In de edities die daarop volgden, wist jaarlijks minimaal één club uit de grote voetballanden Engeland, Spanje of Italië zich bij de laatste vier te scharen.

Naast Olympique Lyon strijden dit jaar Bayern München, Paris Saint-Germain (Frankrijk) en RB Leipzig (Duitsland) nog om de eindzege. Het is tevens de eerste keer in de historie dat twee Franse clubs weten door te dringen tot de halve finales.

Drie van de vier halvefinalisten hebben een Duitse coach. Bayern staat onder leiding van Hansi Flick, PSG heeft Thomas Tuchel als trainer en bij RB Leipzig heeft Julian Nagelsmann het voor het zeggen. Lyon heeft met Rudi Garcia een Franse trainer.