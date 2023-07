Jonker: ’Van der Gragt is een soort Rinus Israël’

’De corner is een wapen van ons, dat kun je goed zien’

DUNEDIN - Als clubvoetbalster is Stefanie van der Gragt (30) met pensioen, als international is ze op het WK bezig aan haar allerlaatste kunstje. Dat de toekomstige technisch manager van AZ Vrouwen haar carrière toch nog een beetje wil rekken, bleek in het met 1-0 gewonnen openingsduel met Portugal. Met een rake kopbal en bikkelharde tackles bezorgde ’Stalen Steef’ de Leeuwinnen de gewenste WK-start.