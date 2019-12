Jongste goalie in Champions League gaat gruwelijk in de fout

De piepjonge goalie, geboren in 2002(!), nam bij een terugspeelbal te veel tijd, waarna hij onder druk van de oud-Ajacied de bal achter zijn standbeen langs wilde kappen. Dat ging hopeloos fout, waardoor de Pool makkelijk kon scoren.

Even later ging Vandevoort opnieuw in de fout. Met een overtreding op José Callejon veroorzaakte hij een strafschop. Milik wist wel raad met het buitenkansje en scoorde. Het betekende de 3-0. Even daarvoor had hij ook al de 2-0 gemaakt.

Sterk debuut

Afgelopen weekeinde kende Vandevoort, die de voorkeur heeft gekregen boven de veel fouten makende Gaëtan Coucke, juist een sterk debuut. In het duel met Cercle groeide hij dankzij enkele cruciale reddingen uit tot ’matchwinnaar’. Genk won met 2-1.

Complimenten Sonck

Het leverde hem een groot compliment op van voormalig Ajax-speler Wesley Sonck uit België, die in eigen land tegenwoordig actief als analist op televisie. „Op die leeftijd heb ik nooit iemand beter gezien dan Maarten Vandevoordt. Het is onwaarschijnlijk.”

Hattrick Arek Milik

Door zijn hattrick staat Milik nu in een lijstje met Simone Inzaghi en Marco Simone, ook zij scoorden in de Champions League voor de rust een hattrick voor een Italiaanse ploeg.