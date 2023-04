Ajax maakt komst Mislintat wereldkundig

Na het opstappen van Overmars koos Ajax er in eerste instantie voor het technisch beleid door technisch manager Gerry Hamstra, diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar, algemeen directeur Edwin van der Sar en financieel directeur Susan Lenderink te laten bepalen. Maar een mislukte transferzomer, het zo goed als zeker verspelen van de landstitel, het vertrek van Hamstra en ruim veertien maanden later komt er alsnog een nieuwe directeur voetbalzaken.

De ’Data-Duitser’ Mislintat werkte eerder als scout bij Borussia Dortmund en Arsenal, waarna hij bij VfB Stuttgart zijn eerste meters als voetbaldirecteur maakte. Dat avontuur werd geen succes. In zijn tijd bij Borussia Dortmund verwierf hij de naam ’Diamantenauge’ vanwege de topspelers die mede op zijn advies werden binnengehaald. Zo was hij medeverantwoordelijk voor de komst van Robert Lewandowski, Shinji Kawaga, Mats Hummels, Ousmane Dembele en Pierre-Emerick Aubameyang.

Met de komst van Mislintat en de eerdere voordracht van voetbalcommissaris Jan van Halst als vervanger van Danny Blind krijgt de technische leiding van Ajax eindelijk vorm.

„Nadat Edwin mij in februari belde met de vraag of ik geïnteresseerd was om directeur voetbalzaken te worden, stopte ik de gesprekken met andere partijen”, zegt Mislintatop de websiet van de Amsterdammers. „Ik ben geboren en getogen in Dortmund en opgegroeid in de schaduw van grote, traditionele clubs. Sinds mijn jeugd zie ik Ajax als één van de meest iconische voetbalclubs in de wereld. Het is een grote eer om directeur voetbalzaken van Ajax te worden en ik zie het als mijn plicht om de club zo goed mogelijk te dienen.”

„Het is goed voor Ajax dat we deze belangrijke positie hebben kunnen invullen met een internationaal ervaren voetbaldirecteur die al snel kan beginnen”, zegt directeur Van der Sar. „Aan de zoektocht naar de juiste persoon is een zorgvuldig proces voorafgegaan. We zochten iemand die voor aanvallend en aantrekkelijk voetbal staat, een internationaal netwerk heeft en oog heeft voor zowel scouting als ontwikkeling en doorgroei van eigen jeugd. Sven voldoet aan het profiel. Daarbij komt dat hij een manier van werken heeft die past bij deze tijd.”