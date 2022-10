Premium Het beste van De Telegraaf

Met terugkeer van Engelsman heeft Ruud van Nistelrooy een extra wapen Weer fitte Noni Madueke geeft PSV-fans hoop: ’Normaal snel terug op niveau’

Noni Madueke stond tweeënhalve maand aan de kant. Ⓒ Niels Boersema

EINDHOVEN - Noni Madueke is nog maar twintig jaar oud, maar heeft al heel wat achter de rug in zijn prille voetbalcarrière. De door fysieke ongemakken geplaagde PSV-aanvaller popelt van ongeduld om zich te bewijzen na weer een blessureperiode – ditmaal stond hij tweeënhalve maand aan de kant – en zijn oude belofte in te lossen. De thuiswedstrijd in de Europa League tegen Arsenal (aanvang 18.45 uur) is een mooie gelegenheid voor de jonge Engelsman om dat te doen.