Neymar: ’Ik doe er alles aan om fit te blijven’

In Frankrijk is inmiddels besloten dat de competitie niet meer wordt hervat. PSG is tot kampioen uitgeroepen. De Parijzenaren spelen echter ook nog in de Champions League en de UEFA is nog steeds van plan die competitie af te maken. Paris Saint-Germain zou eventueel zijn thuiswedstrijden dan in een stadion buiten het eigen land moeten spelen, omdat in Frankrijk vooralsnog niet mag worden gevoetbald.

„Ik probeer zo veel mogelijk te oefenen op de manier en in het ritme als ik dat bij de club ook doe”, zegt Neymar. „Dat valt uiteraard niet altijd mee, maar ik doe m’n best. Met behulp van mijn fitnesscoach lukt dat aardig.”

Nadat in Frankrijk de lockdown werd uitgeroepen keerde de speler terug naar Brazilië.