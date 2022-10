Blind en Schreuder zien beterschap: ’Klinkt gek na 4-2 nederlaag, maar heb een goede wedstrijd gezien’

Blind, aanvoerder van Ajax bij afwezigheid van de geschorste Dusan Tadic, ging zelf fors in de fout bij de 4-2 van Oshimen. De 32-jarige verdediger wist dondersgoed dat het zijn ploeg de kans op een late comeback had gekost. „Dit was gewoon een persoonlijke fout, dat weet ik dondersgoed. Dat hoef je me echt niet te vertellen.”

Over het spel van zijn ploeg was Blind gematigd tevreden, met name ten opzichte van de oorwassing in eigen huis van een week eerder (6-1). „We waren op momenten nogal slordig, maar hebben ten opzichte van vorige week wel stappen gemaakt.”

Het weghalen van een resultaat uit Napels leek vanaf moment één onmogelijk, na een flitsende start van Napoli. „In de eerste helft geef je twee kansen weg en dat zijn twee goals, dan wordt het moeilijk.” Toch kon Blind zich wel vinden in de mentaliteit van zijn ploeg. „Het is wel een compliment(je) waard dat we zijn blijven voetballen, ons eigen spel zijn blijven spelen zoals we wilden. Maar het was nog steeds niet goed genoeg.”

Schreuder

Schreuder stond met een relatief goed gemoed voor de camera van RTL. „Ik sta hier met een dubbel gevoel. Het klinkt gek als je met 4-2 verliest, maar ik vind dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld”. Schreuder zag dat Napoli simpelweg te goed was voor zijn ploeg. „Zij hebben veel kwaliteiten, en op dit niveau worden fouten die je maakt afgestraft.”

Toch zag de oefenmeester beterschap bij zijn ploeg. „We zijn tot de laatste minuut blijven gaan, dat is wel een verschil met vorige week. Alleen zij waren veel efficienter.”

Waar Napoli overwintering in de Champions League al binnen heeft, daar lijkt dat voor Ajax verder weg dan ooit, besefte ook Schreuder. „Overwinteren wordt moeilijk, we moeten even afwachten wat er vanavond gebeurt. Maar als we laten zien wat we vanavond lieten zien, dan gaan we nog een goed Ajax te zien krijgen.”