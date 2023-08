Max Verstappen op recordjacht: ’Zou goed zijn om eens weekend zonder regen te hebben’

„De weersvoorspellingen zien er tot nu toe goed uit en het zou goed zijn om eens een weekend zonder regen te hebben!”, zei Verstappen, die weliswaar goed overweg kan met natte omstandigheden. „Met negen overwinningen op een rij hoop ik dat ik dat ik de streak kan voortzetten, maar we zullen het meemaken.”

Vorig jaar was Verstappen voor het eerst de beste in de Grote Prijs van Italië, dat een circuit heeft met lange rechte stukken. „Het zal dit weekend erg belangrijk zijn om zoveel mogelijk topsnelheid te genereren en tegelijkertijd goed voor de banden te zorgen”, aldus de regerend wereldkampioen.

Gepassioneerde Italiaanse fans

„Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar Italië en om alle gepassioneerde Italiaanse fans te zien. Er is veel autosportgeschiedenis in het land, dus het is altijd mooi om daar te racen. Monza is een snel circuit en je haalt hele hoge topsnelheden, dus het is heel anders dan Zandvoort, waar we net zijn geweest. Het zal interessant worden om te zien hoe we op Monza presteren.”

Verstappen heeft liefst 138 punten voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Pérez.

Video: ‘Dit was enige fout van Red Bull dit weekend’