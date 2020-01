Rafael Nadal en Novak Djokovic starten tennisjaar goed met winst in ATP Cup

Nadal zette Spanje in het duel met Georgië op een beslissende voorsprong van 2-0. De aanvoerder van het mondiale klassement klopte in Perth in de tweede partij Nikoloz Basilasjvili in twee sets: 6-3, 7-5. Roberto Bautista Agut was in de eerste partij veel te sterk voor Aleksandre Metreveli: 6-0, 6-0. In de andere groepswedstrijd zegevierde Japan met 3-0 over Uruguay.

Djokovic zorgde in het duel met Zuid-Afrika in Brisbane voor het tweede winstpunt van Servië. De nummer twee van de wereld versloeg Kevin Anderson in een spannende wedstrijd: 7-6 (5), 7-6 (6). Dusan Lajovic bleef in de eerste partij Lloyd Harris de baas: 3-6, 7-6 (4), 6-3. In de andere groepswedstrijd won Frankrijk met 2-1 van Chili. Benoît Paire en Gaël Monfils haalden in het enkelspel de overwinning binnen.

