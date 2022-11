’Oranje 7 procent kans op WK-titel, Brazilië favoriet’

Volgens de prognose van Gracenote is de kans groot dat Brazilië na de finale op 18 december feest mag vieren. De Zuid-Amerikanen staan bovenaan de lijst met 20 procent kans, gevolgd door Argentinië met 16 procent. België (6 procent), regerend kampioen Frankrijk (5 procent) en Portugal (5 procent) staan kort achter Oranje op de lijst.

Brazilië is vijfvoudig wereldkampioen. De laatste titel dateert uit 2002. De vier WK’s daarna ging een Europees land er met de eindzege vandoor, Italië in 2006, Spanje in 2010, Duitsland in 2014 en Frankrijk in 2018.

Gracenote ziet Brazilië als favoriet omdat het, na de uitschakeling in de kwartfinale tegen België op het WK van 2018, in vijftig wedstrijden slechts drie keer verloor. Argentinië is, na een nederlaag in juli 2019 tegen Brazilië, ruim drie jaar ongeslagen.

Zeven van de 32 landen hebben volgens Gracenote 0 procent kans op de wereldtitel. Dat zijn Costa Rica, Tunesië, Australië, Senegal, Saoedi-Arabië, Ghana en Kameroen. WK-organisator Qatar staat op 1 procent.