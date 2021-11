Slecht nieuws voor Oranje: Arnaut Danjuma valt geblesseerd uit bij Villarreal

De Nederlandse vleugelaanvaller is door bondscoach Louis van Gaal geselecteerd voor de interlands tegen Montenegro (13 november) en Noorwegen (16 november).

De aard van de kwetsuur is nog onduidelijk, maar het is voor Danjuma en Van Gaal niet gunstig te noemen. Hij werd geraakt op zijn knie en vroeg enkele minuten hierna om een wissel.

Of hij met Oranje mee kan doen de komende interlandperiode, is nog niet duidelijk.

Danjuma is het seizoen sterk begonnen bij zijn nieuwe club Villarreal. Hij maakte in de Spaanse competitie al vijf doelpunten en hij scoorde ook twee keer in de Champions League, onder meer afgelopen week in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Young Boys (2-0).

Het Nederlands elftal speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Montenegro. Drie dagen later staat het afsluitende thuisduel met Noorwegen in de Rotterdamse Kuip op het programma.