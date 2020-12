Fortuna Sittard boekt tegen Willem II eerste competitiezege

Fortuna, dat afgelopen week Ultee definitief aanstelde als vervanger van de ontslagen Kevin Hofland, miste volgens mediaberichten enkele spelers vanwege een coronabesmetting. De club deed er geen mededelingen over. Het zou in ieder geval niet gaan om Mats Seuntjens, die weliswaar ontbrak maar zich op de training van vrijdag had geblesseerd. Zijn vervanger voorin, Lisandro Semedo, zette de Limburgers al in de 9e minuut op voorsprong. De Kaapverdiaan tikte binnen uit een voorzet van George Cox.

Na een klein halfuur kreeg de thuisploeg een strafschop na een overtreding van Jan-Arie van der Heijden op Sebastian Polter. De Duitser schoot zelf raak vanaf elf meter. Kort voor rust maakte Zian Flemming er zelfs 3-0 van, een ongekende weelde voor Fortuna.

De thuisploeg zag Willem II in de 66e minuut scoren via de Griek Vangelis Pavlidis. Benauwd werd het pas toen Van der Heijden in de 87e minuut raakschoot. Willem II verloor de Spanjaard Pol Llonch met twee keer geel en joeg vergeefs op de gelijkmaker.

