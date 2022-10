Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Kira Toussaint mist wereldbeker Berlijn door botbreuk in middelvinger

19:40 uur Zwemster Kira Toussaint heeft een breukje opgelopen in haar linkermiddelvinger. Ze kan daardoor niet deelnemen aan de wereldbeker zwemmen van 21 tot en met 23 oktober in Berlijn.

„Afgelopen vrijdag heb ik een breukje in mijn linkermiddelvinger opgelopen”, meldde Toussaint op Instagram. „Gelukkig is het niet al te erg, maar ik moet heel voorzichtig zijn en heb me daarom teruggetrokken voor de wereldbekerwedstrijd in Berlijn.”

Toussaint meldde dat het tijdens de training gebeurde bij het aantikken van de rugslag. „Er is niets mis met mijn snelheid”, zei Toussaint met een knipoog.

Verona stuurt trainer Cioffi weg

17.56 uur: De Italiaans voetbalclub Hellas Verona heeft trainer Gabriele Cioffi ontslagen. Dat gebeurde na een tegenvallende start van het seizoen in de Serie A. Verona is vooralsnog niet veel meer dan een degradatiekandidaat.

Cioffi was sinds de zomer in dienst bij Verona. Hij tekende destijds een contract voor twee seizoenen. Volgens Italiaanse media wordt Diego Lopez zijn opvolger.

Van der Poel rijdt in Ronde van Veneto eerste wegkoers sinds WK

17.43 uur: Mathieu van der Poel start donderdag in de Ronde van Veneto in Italië. De 27-jarige wielrenner rijdt daarmee zijn eerste wegwedstrijd sinds het voor hem op een mislukking uitgelopen WK in Australië.

Van der Poels ploeg Alpecin-Deceuninck start ook met Xandro Meurisse, die de Italiaanse eendagswedstrijd vorig jaar op zijn naam schreef.

De deelname van Van der Poel noemt zijn ploeg „een kleine verrassing.” Hij reed afgelopen zondag het eerste WK gravel in Italië waarin hij derde werd. Zijn Belgische ploeggenoot bij Alpecin, Gianni Vermeersch, pakte de titel. Die gaat woensdag niet van start.

Van der Poel verliet vorige maand bij de WK wielrennen in Australië de wegwedstrijd kort na de start, nadat hij een groot deel van de nacht ervoor op het politiebureau had doorgebracht. Dat gebeurde nadat hij twee meisjes die zijn nachtrust verstoorden op de gang van het hotel, hardhandig had terechtgewezen, waarbij een van hen licht gewond was geraakt. De Nederlander kreeg een boete van omgerekend 1000 euro wegens mishandeling.

Van Riel bondscoach Belgische shorttrackers

17.42 uur: De Nederlander Ingmar van Riel is de nieuwe bondscoach van de Belgische shorttrackers. Van Riel zal deze maand de Belgische afvaardiging naar de wereldbekerwedstrijden in Montreal al begeleiden.

De 36-jarige oud-schaatser is al enkele maanden aan de slag in het nationale trainingscentrum van de shorttrackers in Hasselt. Hij is de opvolger van Pieter Gysel, die na een ziekte dit voorjaar besloot te stoppen. Afgelopen winter trainde Van Riel in Hasselt de shorttrackers van Kroatië. Daarvoor was hij actief in Qatar. Hanne en Stijn Desmet, de beste Belgische shorttrackers, blijven in Heerenveen trainen bij de Nederlander Niels Kerstholt en de Française Annie Serrat.

Knaven vertrekt bij Ineos Grenadiers

16.59 uur: Servais Knaven vertrekt bij Ineos Grenadiers. Dat meldt de Britse wielerploeg op Twitter. Naast Knaven vertrekken ook ploegleiders Gabriel Rasch en Brett Lancaster.

De Nederlander was sinds 2011 werkzaam bij Ineos Grenadiers, dat destijds nog bekend stond als Team Sky. Dit jaar wist het team 39 overwinningen binnen te slepen, waaronder de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix.

Die laatste koers werd gewonnen door Dylan van Baarle. Ook hij verlaat het team en heeft getekent bij Jumbo-Visma.

Toch geen deelname Nederlandse ploeg aan prestigieuze Ocean Race

16.02 uur: Stichting Sailing Holland ziet toch af van deelname aan de Ocean Race in 2023, de meest prestigieuze zeilwedstrijd rond de wereld. Volgens de stichting blijkt deelname financieel niet mogelijk.

Sailing Holland meldt dat er de afgelopen tijd „veel en goede gesprekken” zijn gevoerd met meerdere partijen in binnen- en buitenland. Daarmee hoopte de stichting op partners die zich wilden aansluiten bij de campagne voor de inschrijving. Maar het optuigen van een volwaardige campagne blijkt nu niet mogelijk „door de onzekere en veranderende wereld waarin we de afgelopen maanden en weken zijn terechtgekomen”, aldus de Sailing Holland in een verklaring.

De Ocean Race gaat op 15 januari 2023 van start in het Spaanse Alicante. Stichting Sailing Holland en DutchSail maakten eind april bekend een Nederlands team te willen inschrijven onder de naam ’Sailing Team Nextgen’. Het zou daarmee de dertiende keer worden dat er een Nederlandse afvaardiging zou deelnemen aan de Ocean Race.

UEFA legt Celtic boete op om spandoek dat dood Elizabeth bespotte

15.37 uur: De Europese voetbalbond UEFA heeft de Schotse club Celtic een boete van 15.000 euro opgelegd omdat supporters vorige maand provocerende spandoeken toonden. Daarop stonden verwensingen aan het adres van het Britse koningshuis.

Celtic-fans ontrolden de spandoeken in Warschau tijdens de Champions League-wedstrijd van de Schotse club tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Daarop stond onder meer „Fuck the crown.” De UEFA oordeelt nu dat de boodschap op het spandoek „niet geschikt was voor een sportevenement.”

Enkele dagen na het duel met Shakhtar Donetsk zongen Celtic-fans voorafgaand aan de Schotse competitiewedstrijd tegen St. Mirren door een eerbetoon aan de overleden Britse koningin Elizabeth heen. Terwijl het publiek in het stadion een minuut lang klapte, zong een deel van de fans „klap in je handen als je de koninklijke familie haat.”

Bayern München mist ook doelman Neuer in Champions League

15.34 uur: Bayern München mist woensdag in de Champions League tegen Viktoria Pilzen ook doelman Manuel Neuer. De aanvoerder van de Duitse kampioen ontbrak dinsdag vanwege fysieke klachten op het trainingsveld en ontbreekt in de selectie die trainer Julian Nagelsmann meeneemt naar Tsjechië.

Bayern München mist ook Matthijs de Ligt, Alphonso Davies, Serge Gnabry en Lucas Hernández vanwege blessures. Jamal Musiala ontbreekt vanwege een besmetting met het coronavirus. De Ligt, Davies en Gnabry raakten zaterdag geblesseerd tijdens het competitieduel met Borussia Dortmund (2-2).

Aanvaller Thomas Müller keert na een coronabesmetting terug in de selectie. Reservekeeper Sven Ulreich vervangt Neuer tegen Viktoria Pilzen. Bayern München won vorige week voor eigen publiek met 5-0 van de Tsjechen en heeft na drie groepswedstrijden 9 punten. Viktoria Pilzen is nog puntloos.

WK motorcross volgend jaar terug in Nederland

13.17 uur: Het WK motorcross keert volgend jaar terug in Nederland. De Grote Prijs van Nederland staat op de voorlopige kalender voor zondag 20 augustus en wordt verreden op het Motorsportpark Gelderland Midden in Arnhem. Dit seizoen ontbrak Nederland in het WK-programma.

In eerste instantie zouden de motorscrossers uit onder meer de MXGP en MX2 eind maart racen op circuit De Witte Ruysheuvel in Oss. Vanwege vergunningsperikelen moest de Grote Prijs van Nederland echter worden geschrapt. Het circuit in Oss had een overeenkomst van vijf jaar met Infront Moto Racing, de promotor van het WK motorcross. Vorig jaar stond Oss voor het eerst op het programma.

De GP van Nederland keert nu dus volgend jaar terug op de motorcrosskalender, maar dan wel in Arnhem en niet in Oss. Het seizoen start op 12 maart in Argentinië en eindigt op 15 oktober in Groot-Brittannië. Het is de bedoeling dat het seizoen bestaat uit twintig grands prix, maar daarvan zijn er drie nog niet ingevuld. Op 22 oktober wordt in Frankrijk de Motocross of Nations gehouden, het wereldkampioenschap voor landenteams.

Jeffrey Herlings veroverde vorig jaar de wereldtitel in de MXGP. De 28-jarige Brabander stond dit hele seizoen aan de kant vanwege een voetoperatie in het voorjaar. Herlings hoopt begin volgend jaar weer fit aan de start van het nieuwe seizoen te verschijnen. De Sloveen Tim Gajser loste hem af als wereldkampioen. Glenn Coldenhoff was de beste Nederlander in het WK, op de vijfde plaats.

Handballers starten EK-kwalificatie zonder sterspeler Steins

12.51 uur: De Nederlandse handballers starten de EK-kwalificatie deze week zonder hun sterspeler Luc Steins. De 27-jarige Limburger, die voor de Franse topclub Paris Saint-Germain speelt, heeft een knieblessure opgelopen. Een MRI-scan bracht een breukje in zijn knie aan het licht, maar volgens de Nederlandse handbalbond is het geen ernstige blessure.

Steins ontbreekt deze week wel in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen België (donderdag in de Maaspoort in Den Bosch) en Griekenland (zondag in Chalkida). De nieuwe bondscoach Staffan Olsson kan ook geen beroep doen op Tom Jansen, die vanwege een handblessure afwezig is.

Het EK vindt begin 2025 plaats in Duitsland. Oranje neemt het in de kwalificatie ook op tegen Kroatië. Tegen ieder land wordt zowel thuis als uit gespeeld. De nummers 1 en 2 van de acht poules en de vier beste nummers 3 plaatsen zich voor de Europese eindronde, waar 24 landen aan meedoen. Gastland Duitsland en de top 3 van het laatste EK (Zweden, Spanje en Denemarken) zijn al zeker van deelname.

KNVB wacht op toestemming FIFA voor gebruik OneLove-band op WK

10.41 uur: De KNVB wacht op toestemming van de mondiale voetbalfederatie FIFA voor het gebruik van de OneLove-aanvoerdersband op het WK in Qatar. Het is de bedoeling dat aanvoerder Virgil van Dijk van het Nederlands elftal en de captains van zeven andere deelnemende landen in Qatar die speciale band dragen. De betrokken landen hebben de FIFA enkele weken geleden om toestemming gevraagd, iets wat formeel nodig is.

„We verwachten geen problemen”, zegt een woordvoerder van de KNVB. Komende woensdag heeft de Europese werkgroep, die probeert om via het WK voor duurzame veranderingen te zorgen in Qatar, overleg met de FIFA. Dit onderwerp staat dan ook op de agenda. „Voor ons idee om het concreet te maken.”

De Engelse bond FA liet al weten dat aanvoerder Harry Kane de band sowieso gaat dragen, ook als de FIFA daar geen toestemming voor geeft. De KNVB zegt dat dit voor alle landen geldt die zich hebben aangesloten bij de actie.

Het Nederlandse voetbal zette de zogeheten OneLove-campagne twee jaar geleden op. Die campagne benadrukt de verbindende kracht van voetbal voor mensen uit alle lagen van de maatschappij. Het symbool is een hart in diverse kleuren, die staan voor diversiteit in ras, afkomst, genderidentiteit en seksuele geaardheid. De campagne is vóór verbinding en tégen alle vormen van discriminatie.

Bij de oefeninterland dinsdagavond in Den Haag tussen de Nederlandse voetbalsters en Noorwegen dragen de aanvoerders van beide teams ook de OneLove-band, met goedkeuring van de Europese bond UEFA. Komend weekeinde doen alle aanvoerders in de Eredivisie, Vrouwen Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie-zaal dat in het kader van internationale Coming Out Day (dinsdag 11 oktober).