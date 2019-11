’Ook alle amateurs moeten benen stil houden tegen racisme’

Dit om een daad te stellen tegen racisme. Het gaat daarbij om alle wedstrijden in het amateurvoetbal.

Verder wil Zeeburgia zo snel mogelijk met de KNVB en andere clubs in gesprek over vervolgstappen en maatregelen. „Iedereen die om zich heen kijkt en luistert, weet dat racisme in Nederland nooit is weggeweest”, schrijft het bestuur van de club uit Amsterdam-Oost. „Dit moet stoppen.”

Het bestuur geeft in een verklaring uitleg. „Laat alles van je af glijden, ook al is dat moeilijk, zeggen wij tegen meiden van zestien. We worden boos op een jongen van veertien die een gele kaart krijgt, waarna blijkt dat hij zelf boos is omdat hij al vijftig minuten voor k*marokkaan is uitgemaakt. Kijk, daar zijn de zwarte pieten, krijgen onze spelers en ouders te horen bij aankomst in de kantine van een tegenstander.”