’Hersenletsel wielrenner Maurits Lammertink bij ongeval’

Lammertink is volgens de krant met hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht. In de nacht van dinsdag op woensdag is hij geopereerd en inmiddels is Lammertink weer aanspreekbaar. Hij is niet in levensgevaar.

De 30-jarige Lammertink rijdt voor de Belgische wielerploeg Intermarché-Wanty-Gobert. Hij is niet geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk.