Britse olympiërs krijgen hulplijn voor eventueel misbruik in Tokio

Algemeen: Speciale hulplijn Britse olympiërs voor melden misbruik in Tokio

12.28 uur: Het Britse olympisch comité heeft voor de komende Olympische Spelen in Tokio een speciale, onafhankelijke hulplijn ingesteld waar de olympiërs fysiek of psychisch misbruik kunnen melden. De maatregel is genomen nadat een groep van zeventien voormalige turnsters uit het Verenigd Koninkrijk vorige maand de Britse gymnastiekbond aanklaagde wegens jarenlang misbruik, zowel fysiek als psychisch, door coaches.

„Een van de dingen waar we voor zorgen wanneer we in Tokio aankomen, is dat elke atleet weet met wie ze contact kunnen opnemen als ze problemen hebben in die sfeer”, zei directeur Andy Anson van het Brits olympisch comité. „Er moet een onafhankelijke hotline zijn die een sporter kan bellen zonder bang te hoeven zijn voor verwijten of wat dan ook. Dat is heel belangrijk, want de sporters moeten het gevoel hebben dat wij aan hun kant staan.”

In Nederland loopt een onafhankelijk onderzoek naar misdragingen van turntrainers in het verleden. Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld is opgelopen naar 234, meldde de turnbond KNGU deze week.

Tennis: Zverev klopt Tsitsipas in Mexico en grijpt veertiende titel

08.57 uur: Alexander Zverev heeft het Mexicaans Open op zijn naam geschreven. De nummer 7 van de wereld versloeg in de finale van het ATP-toernooi in Acapulco de Griekse nummer 5 van de wereld Stefanos Tsitsipas in twee sets: 6-4 7-6 (3). De 23-jarige Zverev boekte de veertiende toernooiwinst in zijn carrière.

De Duitser herstelde zich in de eerste set van een break achterstand en werkte op 5-6 achter in het tweede bedrijf een setpoint weg. Zverev stond twee jaar geleden ook in de finale van het toernooi in Acapulco, maar toen boog hij voor de Australiër Nick Kyrgios. „Ik heb altijd gezegd dat ik dit toernooi ooit een keer wilde winnen”, zei Zverev. „Ik heb een sterke relatie met Mexico en dit toernooi. Mijn doel was hier te winnen en daar ben ik heel blij mee.”

Dat hij afrekende met Tsitsipas in de finale, gaf Zverev extra voldoening. De voorgaande vijf ontmoetingen tussen de twee was de Griek steeds de sterkste. De 22-jarige Tsitsipas blijft steken op vijf titels in dertien finales.