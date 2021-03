Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Geertruida vervangt Timber bij Jong Oranje

19.24 uur: Feyenoorder Lutsharel Geertruida maakt alsnog deel uit van de selectie van Jong Oranje, dat vanaf woensdag in Hongarije de groepsfase afwerkt van het Europees kampioenschap. De verdediger vervangt Ajacied Jurriën Timber die niet wedstrijdfit is wegens ziekte, meldt de KNVB zondag.

Geertruida maakte deel uit van de voorselectie van bondscoach Erwin van de Looi, maar viel af voor de groep die het in Hongarije opneemt tegen Jong Roemenië, Jong Duitsland en de leeftijdsgenoten van het gastland. De eerste twee landen uit de poule plaatsen zich voor de kwartfinales, die vanaf eind mei worden afgewerkt. Het is de eerste keer dat de 20-jarige Feyenoorder bij de definitieve selectie van Jong Oranje zit.

Wielrennen: Pieters laat zege aan ploeggenote in Omloop van de Westhoek

19.24 uur: De Luxemburgse Christine Majerus heeft haar ploeg SD Worx opnieuw een zege bezorgd. Majerus zegevierde in de Omloop van de Westhoek-Memorial Stive Vermaut, een koers in het Belgische Ichtegem. Ze dankte haar overwinning aan haar Nederlandse ploeggenote Amy Pieters. De voormalig Europees kampioene liet de sprint lopen.

Achter het tweetal was de derde plaats voor een andere Nederlandse, Thalita de Jong. Ze won de sprint van een eerste achtervolgende groep op meer dan 2 minuten van Majerus. Pieters had woensdag Nokere Koerse gewonnen. De zege van Majerus was de zesde van het seizoen voor SD Worx.

Handbal: Oranje wint ook tweede oefenduel van Slovenië

17:48 uur De Nederlandse handbalsters zijn de campagne richting de Olympische Spelen in Tokio met sportief succes begonnen. De regerend wereldkampioen won zondag in de Maaspoort van Den Bosch ook het tweede oefenduel van Slovenië, zij het wat moeizamer dan de eerste ontmoeting: 30-28. Vrijdag was de zege heel wat ruimer: 35-27. Inger Smits onderscheidde zich met zes treffers.

De Nederlandse handbalsters begonnen veel minder overtuigend dan in de eerste ontmoeting met Slovenië. De ploeg bood nauwelijks weerstand tegen een veel agressievere tegenstander, die vanaf het begin makkelijk scoorde. Zelf speelde de thuisploeg slordig en miste veel kansen. Bij rust leidde Slovenië met 15-12.

In de tweede helft veranderde het wedstrijdbeeld en kwam Nederland beter in zijn spel. De dekking stond wat scherper en de aanval werd effectiever, maar het duurde tot halverwege de tweede helft eer Oranje op gelijke hoogte kwam (22-22). Smits leverde vervolgens vier doelpunten op rij af en bracht het elan in de ploeg voor een succesvol slotoffensief.

Tennis: Kasatkina volgt Bertens op met zege in Sint-Petersburg

17:34 uur Tennisster Daria Kasatkina heeft het WTA-toernooi van Sint-Petersburg op haar naam geschreven. De 23-jarige Russin won de finale na opgave van haar landgenote Margarita Gasparyan. Kasatkina leidde op dat moment met 2-1 in de tweede set en had de eerste set met 6-3 gewonnen. Gasparyan, de nummer 126 van de wereldranglijst, kon niet verder wegens rugklachten.

Kasatkina was als achtste geplaatst op het toernooi van Sint-Petersburg, dat de afgelopen twee edities was gewonnen door Kiki Bertens. De Nederlandse tennisster deed dit jaar niet mee.

Topsportbaas Hendriks hoopt op prominente rol sport in formatie

17:16 uur Maurits Hendriks hoopt dat bij de aanstaande formatie van een nieuw kabinet voldoende aandacht is voor de sport. De technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF deed bij Studio Sport een oproep aan Den Haag. „Er moet een aanvalsplan komen”, zei Hendriks, zowel doelend op de topsport als de breedtesport. „Ik doe een oproep aan Sigrid Kaag en Mark Rutte om dan ook in de formatie ervoor te zorgen dat sport niet in de kantlijn blijft zitten.”

Volgens Hendriks zijn de VVD en D66 in ieder geval partijen die sport een goed hart toedragen. „Maar er ligt nu een geweldige kans om tot een goed plan te komen. Ik weet niet wanneer we het anders wel gaan doen.” De topsportbaas denkt dan niet alleen aan de belangen van de topsport. „Die zorgt voor veel entertainment. Maar het gaat ook om het weerbaar zijn met zijn allen, zowel fysiek als mentaal. Grijp deze formatie aan en zorg dat er een goed doortimmerd plan komt voor de sport in Nederland.”

Wielrennen: Marianne Vos grijpt naast zege in Trofeo Alfredo Binda

16.14 uur: De Italiaanse Elisa Longo Borghini heeft de Trofeo Alfredo Binda gewonnen, de tweede wielerkoers van dit seizoen uit de UCI WorldTour. De 29-jarige renster van Trek-Segafredo reed de laatste 25 kilometer voor een groep uit met onder meer Marianne Vos van Jumbo-Visma.

Vos, die de koers vier keer won, sprintte overtuigend naar de tweede plaats op ruim anderhalve minuut van de winnares. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig finishte als derde.

Longo Borghini, de Italiaanse kampioene, koerste door haar trainingsgebied en reed lang met een voorsprong van zo’n 20 seconden voor de groep met Vos uit. Pas in de slotronde liep ze verder weg van haar naaste belagers. SD Worx, de Nederlandse ploeg van Chantal van den Broek-Blaak, had de slag gemist en reed op grotere achterstand.

De winnares zei naderhand dat de overwinning van Jasper Stuyven in Milaan-Sanremo, een dag eerder, haar had geïnspireerd. „Het was alles of niets. Zoals Jasper dat zaterdag al zei”, refereerde ze aan haar collega bij Trek. „Soms moet je pokeren. Als er een kans is om aan te vallen, zal ik dat altijd doen. Ik heb op de fiets aan de woorden van Jasper gedacht. Een solo is ook de enige manier waarop ik deze wedstrijd kan winnen.”

Longo Borghini, in 2013 al eens winnares van de koers in Cittiglio, nam door haar zege de leiding in de WorldTour over van Blaak, die de Strade Bianche had gewonnen. De Italiaanse eindigde in die koers als tweede.

Onder anderen Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen ontbraken in Italië. Zij verkozen een trainingskamp.

Schermen: Degenschermer Verwijlen ruikt aan vierde Olympische Spelen

16.01 uur: Degenschermer Bas Verwijlen heeft in het Russische Kazan een stap gezet richting zijn vierde Olympische Spelen. Hij eindigde in het laatste wereldbekertoernooi waar punten te behalen zijn voor kwalificatie op de achtste plaats.

De 37-jarige Verwijlen had zich vanwege zijn plaats op wereldranglijst direct geplaatst voor het hoofdtoernooi op zondag. Hij won achtereenvolgens van de Koreaan Segeon Ma (15-10), de Japanner Koki Kano (15-12) en de Tsjech Jakub Jurka. (15-11). In de kwartfinales was Ahmed Elsayed uit Egypte Verwijlen de baas (11-15).

Voor olympische kwalificatie is dinsdag een belangrijke dag, als de teamwedstrijden worden gehouden. De teamresultaten wegen zwaarder dan de individuele resultaten. De schermers uit de acht geplaatste teams krijgen voorrang boven de individuele plekken. Verwijlen staat zevende op de mondiale ranking en kan zich plaatsen via één van twee individuele plekken die voor Europese schermers gereserveerd zijn.

Verwijlen eindigde als achtste op de Spelen van Peking in 2008, behaalde zilver op het EK van 2011 en op het WK in datzelfde jaar. Hij stond zelfs nummer 1 van de wereld. Op de Spelen van Londen in 2012 reikte hij tot de laatste zestien. In 2016 nam hij in Rio deel aan zijn derde Olympische Spelen, maar strandde hij in de eerste ronde.

Voetbal: Beugelsdijk ontbreekt bij Sparta na positieve test op corona

15.30 uur: Tom Beugelsdijk ontbreekt zondag bij Sparta Rotterdam in het duel met Heracles Almelo. De verdediger heeft vrijdag positief getest op het coronavirus, meldde de club.

Beugelsdijk is in quarantaine gegaan en heeft zaterdag niet meegetraind met de selectie. De overige spelers en stafleden testten allemaal negatief, laat Sparta weten.

Heracles - Sparta begint om 16.45 uur.

Voetbal: Voetbalsters PSV niet langs ADO Den Haag

15.04 uur: De voetbalsters van PSV hebben in de titelrace in de Eredivisie punten laten liggen bij ADO Den Haag. Na de belangrijke overwinning woensdag in de topper tegen Ajax (2-1) werd het nu 1-1.

De koploper keek bij rust tegen een 1-0-achterstand aan. Shanique Dessing scoorde namens de thuisploeg na ruim 20 minuten. Pas in de slotfase maakte Anika Rodriguez gelijk.

Ajax liep 2 punten in op PSV door een 4-1-zege bij Excelsior. Marjolijn van den Bighelaar (strafschop), Chasity Grant en Eshly Bakker (twee) maakten de Amsterdamse doelpunten. FC Twente, dat tweede staat, won met liefst 9-0 bij vv Alkmaar. Anna-Lena Stolze was verantwoordelijk voor vier van de negen treffers.

PSV heeft 31 punten, Twente volgt met 29 punten, Ajax heeft er 28.

Golf: Luiten ver verwijderd van topklassering in Kenia

15.01 uur: Joost Luiten heeft ook in het Kenia Open niet om de zege kunnen meespelen. De zesvoudig winnaar op de European Tour eindigde op de golfbaan in Nairobi na een slotronde van 70 slagen als gedeeld 41e met een eindscore van 276 slagen (8 onder par). Een eagle op hole 6 was het enige hoogtepunt van zijn vierde ronde, waarin hij geen enkele birdie noteerde.

Luiten probeert al maanden tevergeefs nieuw succes te boeken. Hij kwam dit jaar nog niet aan een topklassering en ook in 2020 bereikte hij zelden de topvorm om mee te doen om de overwinning. Volgende week doet hij een nieuwe poging in Nairobi, als op dezelfde Karen Country Club de Savannah Classic wordt gespeeld.

Lars van Meijel presteerde drie dagen naar behoren met scores onder par, maar in de slotronde grossierde de Brabander in bogeys en viel hij met een ronde van 74 slagen (+3) terug naar een plek buiten de top 60. Darius van Driel daarentegen sloot prima af met 67 slagen, maar die score van 4 onder par bracht hem niet veel hoger dan de gedeelde 52e plaats.

De zege in het Kenia Open ging naar de Zuid-Afrikaan Justin Harding, die na een laatste ronde van 66 slagen op 263 uitkwam, 21 onder par. Hij bleef de Amerikaan Kurt Kitayama twee slagen voor.

Skiën: Robinson houdt Shiffrin van zeventigste wereldbekerzege

13.48 uur: Skiester Alice Robinson heeft de laatste reuzenslalom om de wereldbeker van dit seizoen gewonnen. De 19-jarige Nieuw-Zeelandse was vierde na de eerste run, maar verbeterde zich dermate dat ze de Amerikaanse vedette Mikaela Shiffrin van de zege kon houden in het Zwitserse Lenzerheide.

Shiffrin kwam 28 honderdsten tekort voor haar zeventigste wereldbekerzege. De Sloveense Meta Hrovat werd derde.

Voor Robinson was het haar derde wereldbekerzege op de reuzenslalom. De Italiaanse Marta Bassino was al zeker van winst in het eindklassement. Ze eindigde ditmaal als zevende. De Slowaakse Petra Vlhova, die zich zaterdag al verzekerde van de winst van de algemene wereldbeker, werd elfde. Vlhova won de rangschikking ten koste van de Zwitserse Lara Gut-Behrami, die zondag al na het derde poortje klaar was. Een woordvoerder van de Zwitserse ploeg meldde dat ze „niet genoeg energie” had gehad. Hij ontkende hardnekkige geruchten dat Gut-Behrami vroeg was uitgestapt uit protest tegen het afgelasten en niet uitstellen van de afdaling en de super-G in Lenzerheide.

Manuel Feller sloot het skiseizoen zondag af met winst op de slalom in Lenzerheide. De Oostenrijker bleef twee Fransen voor: Clément Noël werd op acht honderdsten tweede, Alexis Pinturault op elf honderdsten derde. Pinturault was al zeker van de algemene wereldbeker. De Oostenrijker Marco Schwartz, zondag zesde, was het afgelopen seizoen de beste op de slalom.

Atletiek: Hendrikse mist bij debuut op marathon olympische limiet

13.16 uur: Tom Hendrikse heeft in de marathon van Dresden een verdienstelijk debuut gemaakt op de klassieke afstand van 42,195 kilometer. De pas 22-jarige Assenaar eindigde als derde in 2.13.03. Hij voldeed daarmee niet aan de limiet voor de Olympische Spelen, die op 2.11.30 ligt.

Hendrikse was wel naar Dresden afgereisd om een aanval te doen op die limiet. Hij vertrouwde daarbij op zijn vorm én de nieuwste lichting hardloopschoenen met carbonplaat en foamlaag in de zool, waarmee op de marathon bewezen voordeel is te behalen. De Nederlander liep lange tijd goed op schema, maar kreeg het erg zwaar in de slotkilometers en leverde veel tijd in.

Ook Ronald Schröer deed in Dresden een ultieme limietpoging voor de olympische marathon. De Noord-Hollander stapte uit na ongeveer 30 kilometer. Vier atleten hebben de limiet voor de olympische marathon al gelopen, te weten Abdi Nageeye (2.06.17), Bart van Nunen (2.10.16), Björn Koreman (2.11.07) en Frank Futselaar: 2.11.30. Koreman en Futselaar willen zich op 11 april in Hamburg nog verbeteren.

Nederland mag slechts drie atleten afvaardigen naar de Spelen in Japan, waar de marathon zal worden afgewerkt in Sapporo.

Algemeen: Speciale hulplijn Britse olympiërs voor melden misbruik in Tokio

12.28 uur: Het Britse olympisch comité heeft voor de komende Olympische Spelen in Tokio een speciale, onafhankelijke hulplijn ingesteld waar de olympiërs fysiek of psychisch misbruik kunnen melden. De maatregel is genomen nadat een groep van zeventien voormalige turnsters uit het Verenigd Koninkrijk vorige maand de Britse gymnastiekbond aanklaagde wegens jarenlang misbruik, zowel fysiek als psychisch, door coaches.

„Een van de dingen waar we voor zorgen wanneer we in Tokio aankomen, is dat elke atleet weet met wie ze contact kunnen opnemen als ze problemen hebben in die sfeer”, zei directeur Andy Anson van het Brits olympisch comité. „Er moet een onafhankelijke hotline zijn die een sporter kan bellen zonder bang te hoeven zijn voor verwijten of wat dan ook. Dat is heel belangrijk, want de sporters moeten het gevoel hebben dat wij aan hun kant staan.”

In Nederland loopt een onafhankelijk onderzoek naar misdragingen van turntrainers in het verleden. Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld is opgelopen naar 234, meldde de turnbond KNGU deze week.

Tennis: Zverev klopt Tsitsipas in Mexico en grijpt veertiende titel

08.57 uur: Alexander Zverev heeft het Mexicaans Open op zijn naam geschreven. De nummer 7 van de wereld versloeg in de finale van het ATP-toernooi in Acapulco de Griekse nummer 5 van de wereld Stefanos Tsitsipas in twee sets: 6-4 7-6 (3). De 23-jarige Zverev boekte de veertiende toernooiwinst in zijn carrière.

De Duitser herstelde zich in de eerste set van een break achterstand en werkte op 5-6 achter in het tweede bedrijf een setpoint weg. Zverev stond twee jaar geleden ook in de finale van het toernooi in Acapulco, maar toen boog hij voor de Australiër Nick Kyrgios. „Ik heb altijd gezegd dat ik dit toernooi ooit een keer wilde winnen”, zei Zverev. „Ik heb een sterke relatie met Mexico en dit toernooi. Mijn doel was hier te winnen en daar ben ik heel blij mee.”

Dat hij afrekende met Tsitsipas in de finale, gaf Zverev extra voldoening. De voorgaande vijf ontmoetingen tussen de twee was de Griek steeds de sterkste. De 22-jarige Tsitsipas blijft steken op vijf titels in dertien finales.