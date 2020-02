Enorme stunt bij ABN AMRO-toernooi

De Russische nummer 5 van de wereld werd verrast door de Canadees Vasek Pospisil, die 99 plekken lager staat op de wereldranglijst. Het werd 6-4 6-3 en de partij duurde maar 67 minuten.

Medvedev werd door zijn sterke seizoen 2019 gezien als een belangrijke kandidaat voor de titel. De 24-jarige Rus schreef vorig jaar vier toernooien op zijn naam, waaronder twee masterstoernooien: in Cincinnati en Shanghai.

Pospisil werd pas op het laatste moment aan het deelnemersveld toegevoegd. Hij zou zijn opwachting maken in het kwalificatietoernooi, maar kreeg een plekje in het hoofdtoernooi omdat hij afgelopen weekend finalist was in Montpellier.

Perfectie van Pospisil

„Ik speelde erg goed, misschien wel bijna perfect. Vorige week heb ik zoveel vertrouwen opgedaan”, zei de winnaar. „Ik speelde lekker ontspannen, maar had dit om eerlijk te zijn ook niet verwacht.”

Nonfils wel verder

Eerder op de dag wist titelhouder Gaël Monfils, die Pospisil zondag in de eindstrijd versloeg, zijn eerste partij te winnen. De als derde geplaatste Fransman had weinig moeite met de Portugees João Sousa: 6-3 6-2.

Monfils versloeg vorig jaar in Ahoy in de finale Stan Wawrinka in drie sets.