Tijdnood dreigt voor Amerikaanse voetbalcompetitie

„We hopen half mei weer in actie te kunnen komen, maar dat is gelet op de eisen van gezondheidsorganisaties erg onwaarschijnlijk”, valt in een verklaring te lezen. „Het lijkt nu nog dat we wel voldoende data hebben om het seizoen uit te spelen. Maar we erkennen dat het in de praktijk erg lastig kan worden.”

Volgens de laatste regels mogen voetballers van clubs uit de Amerikaanse competitie niet eerder dan 25 april weer gaan trainen. De kans is groot dat die termijn wordt verlengd. De Verenigde Staten zijn zwaar getroffen door het coronavirus, met al meer dan 25.000 doden.

De MLS is vorige maand na twee speelronden afgebroken. Trainer Frank de Boer van Atlanta United heeft thuis in quarantaine gezeten. Hij voelde zich niet lekker en vreesde even besmet te zijn met het longvirus. De oud-trainer van Ajax testte echter negatief.