Lewis Hamilton mag racen bij GP van Abu Dhabi

De wereldkampioen is hersteld van het coronavirus. Hij heeft donderdag ook negatief getest bij aankomst in Abu Dhabi en mag weer racen, meldde de internationale autosportfederatie FIA.

Hamilton moest afgelopen weekeinde voor het eerst in zijn lange Formule 1-carrière, die begon in 2007, een grand prix overslaan. Hij testte ruim een week geleden positief op het coronavirus en moest in isolatie op zijn hotelkamer in Bahrein.

Zijn landgenoot George Russell promoveerde vanuit het team van Williams en verving Hamilton in de Grand Prix van Sakhir. Als het team van Mercedes niet had geblunderd met het wisselen van verkeerde banden tijdens de pitstop, had Russell zomaar kunnen winnen. Nu eindigde hij zondag als negende.