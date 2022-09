Pogacar kijkt al uit naar toekomstige clash: ’Het wordt interessant met Evenepoel’

„De rit van dinsdag heb ik moeten missen omdat ik op het vliegtuig zat”, vertelt de Sloveen over de etappe waarin zijn landgenoot Primoz Roglic uitviel. „Daarnaast heb ik bijna alles van de Vuelta gezien. Het is uitstekend entertainment na mijn trainingen.”

Pogacar is enthousiast over de prestaties van Evenepoel in Spanje. „Remco ziet er super goed uit. Hij heeft zich in een uitstekende positie geknokt om het ook af te maken. Hij ziet er heel sterk en kalm uit, hij maakt echt indruk, maar dat verrast me niet. Dit zat eraan te komen. We wisten al hoe goed hij was. Dat toonde hij in eendagswedstrijden en nu komt dat er ook uit in een grote ronde. Hij kan klimmen, tijdrijden en zelfs op het vlakke kan hij zijn ding doen. Hij heeft zich duidelijk goed voorbereid en ik verwachtte wel wat van hem. Dat lost hij helemaal in.”

Pogacar kijkt al reikhalzend uit naar de confrontaties met Evenepoel in één van de volgende grote rondes. „Het gaat heel interessant worden als hij erbij komt. Ik verwacht alleen maar meer concurrentie de komende jaren. Hopelijk kan ook Bernal op zijn oude niveau terugkeren. Dan gaan we nog leuke jaren tegemoet waarin we mekaar met zijn allen gaan bestoken.”

Pogacar en Evenepoel startten nog nooit in dezelfde grote ronde. Dit jaar waren ze wel gelijktijdig actief in Tirreno-Adriatico (winst Pogacar, Evenepoel elfde), de Waalse Pijl (beiden niet bij de besten) en de Classica San Sebastian (winst Evenepoel, DNF Pogacar).

