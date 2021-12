Yoeri Havik heeft het zwaar na dramaval Amy Pieters: ’Maar haar familie zegt ook dat naar muur staren niets helpt’

Pieters ligt in Spanje nog in het ziekenhuis, nadat ze tijdens een training ten val kwam en haar bewustzijn verloor. Ze onderging een operatie aan haar hoofd. Maandag werd bekend dat ze nog minimaal drie dagen in kunstmatige coma wordt gehouden om de kans op beter herstel te vergroten.

Ook bij de huldiging had de kersverse Nederlands kampioen Havik het zwaar. „Amy en ik fietsen al vanaf categorie twee samen en reden deze zomer samen op de Olympische Spelen. We kennen elkaar door en door. Natuurlijk was het lastig om hier op te stappen en weer ’gewoon’ een NK te rijden, maar zoals de familie Pieters zegt: ’naar de muur staren helpt ook niets’. Dan kunnen we beter fietsen en Amy op deze manier eren.”

Diverse renners en rensters rijden met een speciaal eerbetoon voor Amy Pieters rond. Ⓒ HH/ANP

Daniek Hengeveld

Havik was niet de enige met het eerbetoon op zijn koersbroek, de leden van de nationale baanploeg die met Pieters getraind hadden, wilden haar allemaal een hart onder de riem steken in Apeldoorn. Ook haar opvolgster als Nederlands kampioene puntenkoers stond er zo in. Daniek Hengeveld had een dag voor het ongeluk afscheid genomen van Pieters en de anderen in de baanploeg om eerder naar huis te vertrekken. „Ook ik moest wel even een knop omzetten, heb echt even getwijfeld of ik wilde rijden. Maar ik denk dat Amy dit ook gewild zou hebben. Deze titel is ook een beetje voor haar.”

Amy Pieters in oktober na het winnen van de wereldtitel koppelkoers. Ⓒ HH/ANP

Sprinters

Harrie Lavreysen werd voor het eerst Nederlands kampioen op de sprint. Hij was in Apeldoorn in de eindstrijd Sam Ligtlee de baas. Laurine van Riessen pakte de titel op de keirin.

