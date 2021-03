Scheidsrechter zakt in elkaar tijdens interland en wordt per brancard afgevoerd

Charles Bulu, uit Ghana, was al ruim 80 minuten aan het fluiten, toen hij wat instabiel ogend begon te lopen. Spelers meldden zich bezorgd bij hem, terwijl hij langzaam het bewustzijn leek te verliezen. De medische staf van zowel Ivoorkust als Ethiopië kwam daarop direct in actie om de arbiter weer bij kennis te krijgen. Vervolgens werd hij per brancard afgevoerd. Het is niet duidelijk hoe hij er precies aan toe is.

De vierde man van dienst gaf vervolgens aan dat hij zich na de gebeurtenissen niet goed genoeg voelde om de wedstrijd te fluiten. Daarop werd de werd definitief gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de thuisploeg.