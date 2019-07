Martens slaat groepstraining Oranje over

De linksbuiten bleef aan de kant zitten terwijl de andere 22 speelsters uit de selectie van bondscoach Sarina Wiegman aan de warming-up begonnen. Martens heeft al een tijdje last van een teen van haar linkervoet en volgt een aangepast trainingsprogramma.

De afsluitende oefensessie in Oullins was alleen het eerste kwartier open voor de pers. Wiegman wilde daarna in beslotenheid toewerken naar de krachtmeting met Zweden, met als inzet een plek in de finale van het WK. De KNVB liet weten dat Martens nog wel wat individuele oefeningen gaat doen op het veld.

De Limburgse volgt hetzelfde aangepaste schema als vorige week tussen de duels met Japan (2-1) en Italië in (2-0). Met pijnstillers denkt Martens ook tegen Zweden 'gewoon' te kunnen spelen.

