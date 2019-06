RKC haalt Belgische middenvelder binnen

De 21-jarige Belgische middenvelder komt over van Royal Antwerp FC. Bij het naar de Eredivisie gepromoveerde RKC ondertekent hij een tweejarig contract met een optie voor nog een seizoen.

Nöstlinger is geboren in Zwitserland, maar heeft een Belgisch en Oostenrijks paspoort. Hij doorliep de jeugdopleiding van RSC Anderlecht en stapte in 2016 over naar Rapid Wien. Een jaar later ging hij verder bij Royal Antwerp.