Overmars gaat voor tweede kans bij Antwerp: 'Het zal niet opnieuw gebeuren'

„Dit zal niet meer gebeuren”, zei Overmars maandagmiddag bij zijn presentatie over zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Ajax. „Ik heb die periode afgesloten. Snel? Ik ben 48 jaar en dan heb je niet veel tijd meer te verliezen. Tijdens de contractbesprekingen hebben we daar niet over gesproken. Er is een nieuw begin gemaakt. Het ligt achter mij.”

„Als je bij Ajax hebt gewerkt, kan je alleen nog in buitenland aan de slag. Daarom heb ik voor het buitenland gekozen. Dat was geen vlucht. Ik kom ook in Antwerpen wonen”, aldus Overmars.

"Als volwassen mensen gesproken"

De leiding van Antwerp ziet in het grensoverschrijdende gedrag van Overmars bij Ajax geen belemmering om hem te halen. „We hebben goed geluisterd hoe alles in elkaar zat”, zei algemeen directeur Sven Jaecques. „Wij van onze kant hebben Marc overtuigd wie we zijn en wat onze waarden zijn. We zijn hier ook om mensen een nieuwe kans te geven. Met ons vrouwelijk personeel hebben we niet gesproken. Het gaat om al ons personeel. Alles is aan bod gekomen. Maar het gaat natuurlijk vooral over voetbal.”

Overmars ziet zijn nieuwe baan bij Antwerp als een mooie uitdaging. „We zijn er heel snel uitgekomen. Het is een mooie uitdaging. Ik zie de groeipotentie van de stad en de club. Er is hier al veel gebouwd. Ik ben een teamspeler. Gezamenlijk hoop ik er iets moois van te maken. Ik zal zo snel mogelijk beginnen. Zo meteen. De transferperiode zal ik al voor mijn rekening nemen. Ik zie hier enorme groeimogelijkheden.

Marc Overmars tijdens de persconferentie bij Antwerp Ⓒ ANP / BELGA

Overmars trok op de persconferentie ook nog een vergelijking tussen Antwerp en Ajax. „Ze zijn beide gegroeid uit een cricketclub. Een klein dingetje, maar het zegt wel iets. Bij Ajax zijn we de voorbije jaren gegroeid. Het verschil met Antwerp is dat er wel titels werden gewonnen. Maar daar gaan we aan werken. Het voelt goed aan. Daarom heb ik, tussen alle andere aanbiedingen door, voor Antwerp gekozen. Het gevoel was goed.”