Wordt Conor McGregor de volgende president van Ierland?

’The Notorious’ heeft de afgelopen weken nogal wat lovende kritieken ontvangen van over de hele wereld als gevolg van zijn reactie op de pandemie van het coronavirus. Na onder meer 1 miljoen euro van zijn eigen geld te hebben besteed aan de aanschaf van medische apparatuur voor ziekenhuizen in heel Ierland, lijkt het er ook op dat dit in zijn eigen land niet onopgemerkt voorbij is gegaan.

McGregor is zelfs zo populair dat wedkantoor BoyleSports zijn kansen om de volgende president van Ierland te worden, heeft vergroot van 500/1 tot 100/1.

Bono en Trump

BoyleSports-woordvoerder Leon Blanche zegt het over de kwestie. „’De Dubliner’ heeft ons zijn gulle kant laten zien door dakloze gezinnen en onze eerstelijnswerkers te steunen in de strijd tegen Covid-19”, voegde hij eraan toe. „De UFC-superster is 100/1 van 500/1 om Michael D. Higgins te volgen als de volgende president van Ierland.”

Normaal gesproken zal dit geen vervolg krijgen, ook omdat U2-frontman Bono naast McGregor op 100/1 wordt geprijsd. Toch heeft de geschiedenis geleerd om niet uit te sluiten dat beroemdheden het hoogste ambt kunne bemachtigen, zoals Donald Trump in 2016 kon bewijzen.

Het verleden van McGregor is iets waar hij moeilijk tegen kan vechten, maar daarnaast zal hij waarschijnlijk blij zijn dat zijn populariteit in Ierland toeneemt. Het was tenslotte nog niet zo lang geleden dat fans hem de rug toekeerden na de vele controverses waar hij bij betrokken was.