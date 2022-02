Letitia de Jong: ’Slechte verbinding met Ireen’

De 28-jarige schaatsster keek de zinderende ontknoping in Peking thuis in Heerenveen, waar ze samenwoont met de zesvoudig olympisch kampioene. „Mijn ouders waren hier naartoe gekomen, en onze hond was er natuurlijk”, vertelt de geboren Friezin. Of het dak er nog op zit in huize Wüst-De Jong? „Haha, zeker. Maar we waren wel ontzettend blij!”

Ze zaten vol spanning op de bank. Vooral de slotrace van Miho Takagi, de grote concurrente van Wüst, was zenuwslopend. De 27-jarige Japanse beet zich uiteindelijk stuk op de toptijd van de Nederlandse schaatsgrootheid. De Jong: „Ireen reed een hartstikke goede race. Ik dacht wel gelijk dat het goed zou zijn voor het podium, maar het bleef erg spannend. Aanvankelijk was het vooral belangrijk dat ze het maximale uit zichzelf zou halen, maar als je er zo goed voor staat, wil je winnen ook.”

Wat denkt De Jong dat Wüst nog kan uitrichten op de 1000 meter en ploegenachtervolging? „Nou, ze is in goeden doen, dat heeft ze laten zien. Haar Olympische Spelen zijn sowieso al geslaagd. Ze kan nu vrijuit schaatsen, én genieten.”

