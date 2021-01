Zlatan over komst Mandzukic: ’Nu kunnen we met z’n tweeën voor angst zorgen’

AC Milan maakte dinsdag officieel bekend dat de Kroatische aanvaller is vastgelegd. Hij ondertekende bij de leider in de Serie A een contract tot het einde van het seizoen, met optie op een bijkomend jaar. „Nu kunnen we met twee voor angst zorgen bij de tegenstander”, aldus Zlatan.

De 34-jarige Mandzukic kent de Serie A goed. Tussen juli 2015 en januari 2020 droeg hij het shirt van Juventus. In 162 wedstrijden maakte de Kroaat 44 doelpunten voor de Oude Dame. Daarna verhuisde hij naar het Qatarese Al-Duhail, waarvoor hij een keer scoorde in zeven matchen.

De spits, die met Kroatië vicewereldkampioen werd, zat zonder club sinds juli en komt dus transfervrij naar Milan. Hij zal vooral vaste invaller worden voor Ibrahimovic, die dit seizoen al twaalf keer scoorde, en wordt ook ploegmaat van Alexis Saelemaekers.

Mandzukic, die tevens een verleden heeft bij onder meer Wolfsburg, Bayern München en Atletico Madrid, krijgt bij Milan het rugnummer 9. Dat leek de voorbije jaren wel vervloekt door het falen van dragers als André Silva, Kristof Piatek, Gonzalo Higuain en Fernando Torres.

Bron: Het Nieuwsblad