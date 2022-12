Kleermaker strandt op WK darts, ook debutant Hendriks kan naar huis

Beide darters behielden in een spannende eerste set hun eigen legs zodat de vijfde de beslissing moest brengen. Daarin toonde de Engelsman, als 22e geplaatst op dit WK, zich de sterkste: 3-2.

De tweede set begon slecht voor Kleermaker. Dobey brak de Nederlander meteen met een 114-finish. The Dutch Gigant revancheerde zich door terug te breken. Daarna pakte de Engelsman twee leg op rij en won zo ook de tweede set: 3-1.

In de derde set kwam Kleermaker op een keurige 2-0 voorsprong, maar hij liet de Engelsman toch langszij komen (3-2) en kon nog voor de kerst terug naar huis.

In de eerste ronde had de Nederlander nog simpel gewonnen van de Chinees Xicheng Han (3-0).

Exit Hendriks

Hendriks, die zijn debuut maakte in Londen, ging in de tweede ronde onderuit tegen Brendan Dolan: 3-1. Hendriks verzuimde een flink aantal dubbels te verzilveren.

Hendriks kwam in de eerste set razendsnel op een 2-0 achterstand. Één keer wist hij Dolan, die als 26e is geplaatst, terug te breken. Hij had kansjes op meer, maar de man uit Castricum miste te veel dubbels en de Noord-Ier brak terug: 3-1.

In de tweede set leverde Hendriks de openingsleg meteen in om vervolgens geen leg meer te pakken in deze set: 3-0.

In de derde set set leek Hendriks de smaak opeens te pakken te hebben. Met een 80-finish trok hij de set in de vijfde en beslissende leg naar zich toe. De vreugde was van korte duur. In de vierde set verloor Hendriks onmiddellijk zijn eigen leg en Dolan gaf het initiatief niet meer uit handen. Op zijn eerste matchdart was het meteen raak: 3-0.

In de avondsesssie speelt Danny Noppert nog tegen David Cameron en Danny van Trijp gooit tegen Jonny Clayton.