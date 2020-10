Formele brief PSV aan UEFA na Cyprus-soap

De spelers en staf van PSV tijdens de afsluitende training voor het duel met Omonia Nicosia op Cyprus. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - PSV heeft de gang van zaken in aanloop naar het Europa League-duel met Omonia Nicosia nog voor de aftrap op formele wijze aanhangig gemaakt bij de UEFA. De club heeft per brief de handelswijze van de Cypriotische autoriteiten uiteengezet. Die weigerden Eran Zahavi en Jordan Teze toegang te verlenen tot het eiland vanwege hun coronaverleden. Dat het duel alsnog op Cyprus wordt gespeeld, is in strijd met de alom geldende en aanvaarde regels voor het Europese clubtoernooi. Het duel lijkt daarmee voor de Cyprioten nog een staartje te krijgen.