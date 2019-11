Baansprinters ook in grimmig Hongkong gefocust op Spelen

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen in Hong Kong. „We hopen op een veilige situatie.” Ⓒ Tim de Boer

AMSTERDAM - „Dit evenement zit in onze planning om volgend jaar in Tokio zo optimaal mogelijk op de Olympische Spelen te verschijnen”, zegt Jeffrey Hoogland vanuit Hongkong, waar voor een forse Nederlandse afvaardiging morgen de World Cup baan ’gewoon’ aanvangt. Sprinters Harrie Lavreysen en Hoogland hebben de laatste weken de dreigende situatie met speciale aandacht gevolgd. „Ik kijk nu uit het raam van onze hotelkamer, maar het is vrij rustig. Je zou niet zeggen dat hier iets heftigs aan de hand is”, aldus de laatste.