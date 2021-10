Premium Het beste van De Telegraaf

Legendarische oud-speler was in Camp Nou als trainer gedoemd om te mislukken 11 redenen waarom Ronald Koeman de laan uitvloog

Door Steven Kooijman

Ronald Koeman staat er verloren bij. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Zodra de culés, de fans van Futbol Club Barcelona, het vertrouwen in hun coach beginnen te verliezen, is het einde voor de mister nabij. Elf redenen waarom Ronald Koeman steeds minder fans had in en rond Camp Nou.