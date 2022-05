Indrukwekkend wereldrecord Bol op incourante 300 meter horden

Dat is geen courante afstand, maar haar tijd van 36,86 seconden wekt overal ter wereld verbazing en is ruim anderhalve seconde sneller dan het oude wereldrecord uit 2013. Komende maandag doet Bol mee aan de FBK-Games in Hengelo waar ze ’gewoon’ de 400 meter horden zal lopen. Dat is het nummer waarop ze vorig jaar olympisch brons veroverde

„Dit was een gekke verrassing”, zei Bol. „Ik hoopte hier in de 37 seconden te lopen. Ik raakte onderweg twee horden een beetje en zei tegen mezelf: kom op, Femke, de laatste meters! Toen ik de tijd zag, wist ik waarom ik zoveel melkzuur in mijn benen voelde.” Bol komt maandag op de FBK Games in Hengelo in actie op de 400 meter horden.

Klaver

Lieke Klaver heeft haar persoonlijk record op de 400 meter aangescherpt. De 23-jarige Klaver kwam in de Tsjechische stad Ostrava bij wedstrijden uit de World Athletics Continental Tour Gold als vierde over de finish in 50,90 seconden. Daarmee dook de Noord-Hollandse 0,08 seconde onder haar pr en ze voldeed ook ruimschoots aan de limiet voor de WK in Eugene (51,36).