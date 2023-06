Brouwer meteen uitgeschakeld op Libéma Open

De 27 jaar oude Brouwer maakte zijn debuut in het hoofdtoernooi van Rosmalen. Hij ontving vorige week een wildcard van toernooidirecteur Marcel Hunze. Titelhouder Tim van Rijthoven zou ook op een wildcard deelnemen, maar hij meldde zich geblesseerd af.

De eerste set verliep zonder breaks en in de tiebreak won Brouwer na een 5-4 achterstand drie punten op een rij. In de tweede set liep de Australiër snel uit naar 4-1, en bij 5-3 benutte hij zijn vijfde setpunt. In de derde set leverde de steeds slordiger spelende Brouwer direct zijn servicegame in en werd het geen moment spannend meer. Na 2 uur en 18 minuten maakte Hijikata, die in de kwalificaties al van Robin Haase had gewonnen, het af op zijn eerste wedstrijdpunt.

Grote teleurstelling

„Dit is een zuur verlies en de teleurstelling is groot”, zei Brouwer. „Ik begon naar mate de wedstrijd vorderde steeds minder te serveren en haalde een te laag eerste service-percentage. Ik heb hem te weinig pijn kunnen doen en het was niet goed genoeg vandaag. Ik heb veel wedstrijden op een rij verloren en zit er niet heel lekker in. Ik probeer het iedere week weer als een nieuwe wedstrijd te zien, maar diep in je achterhoofd zal het wel meespelen. Maar ik ben nu op een niveau gekomen waarop ik elke week tegen goede jongens speel. Ik blijf gestaag doorgaan om weer in de ’winning mood’ te komen. Maar dat is niet makkelijk, want je investeert en reist veel. Ik moet constanter worden en daar gaan we weer hard aan werken.”

Door de uitschakeling van Brouwer doet er nog maar één Nederlandse tennisser mee in het enkelspel. Tallon Griekspoor neemt het dinsdag op tegen de Zweed Mikael Ymer. Eerder dit jaar baarde Brouwer nog opzien in Rotterdam door de kwartfinales te halen.

Duo Haase-Griekspoor door

Robin Haase en Tallon Griekspoor wonnen hun eerste dubbelpartij in Rosmalen. De twee Nederlanders waren met 7-6 3-6 9-11 te sterk voor Mackenzie McDonald en Alexander Bublik. Haase en Griekspoor stonden in de beslissende matchtiebreak met 9-8 achter, maar wonnen drie punten op een rij. Bublik besloot het duel met een dubbele fout.

In de kwartfinales nemen Haase en Griekspoor het mogelijk op tegen Jean-Julien Rojer en zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador.

Tallon Griekspoor en Robin Haase in actie op de eerste dag van Libéma Open. Ⓒ ANP/HH

Overtuigende zege Raonic

Milos Raonic heeft zijn rentree na bijna twee jaar afwezigheid opgeluisterd met een overtuigende zege. Op het grastoernooi van Rosmalen boekte de 32-jarige Canadees een overtuigende zege op de Serviër Miomir Kecmanovic: 6-4 6-3. Raonic, die sinds juli 2021 uit de roulatie was, maakte ouderwets indruk met zijn service en sloeg liefst vijftien aces. Hij had zelfs een game met alleen maar aces, vier op een rij.

Op basis van zijn bevroren ranking doet Raonic mee in Rosmalen. Bij langdurige afwezigheid is het mogelijk op een aantal toernooien je oude ranking te gebruiken. Raonic had onder meer last van een achillespees- en een dijbeenblessure. In 2016 was Raonic de nummer 3 van de wereld. Hij reikte dat jaar tot de finale van Wimbledon, waarin hij in drie sets verloor van Andy Murray.

Schuurs

Demi Schuurs bereikte in het vrouwendubbelspel de laatste acht. De beste dubbelspeelster van Nederland was met de Belgische Elise Mertens duidelijk te sterk voor de Amerikaanse Ashlyn Krueger en Erin Routliffe uit Canada: 6-2 6-2. Schuurs en Mertens zijn als eerste geplaatst. Ze wonnen het toernooi vijf jaar geleden.

Lesley Pattinama-Kerkhove en Bibiane Schoofs werden in de openingsronde uitgeschakeld. Oksana Kalashnikova uit Georgië en Alyaksandra Sasnovich uit Wit-Rusland waren met 6-2 6-4 te sterk.