Griekspoor en Haase tonen veerkracht bij winst in eerste dubbelpartij Libéma open

Haase en Griekspoor stonden in de beslissende matchtiebreak met 9-8 achter, maar wonnen drie punten op een rij. Bublik besloot het duel met een dubbele fout.

In de kwartfinales nemen Haase en Griekspoor het mogelijk op tegen Jean-Julien Rojer en zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador.

Bekijk ook: Dit moest de zoon van Daphne Deckers en Richard Krajicek allemaal overwinnen

Overtuigende zege Raonic

Milos Raonic heeft zijn rentree na bijna twee jaar afwezigheid opgeluisterd met een overtuigende zege. Op het grastoernooi van Rosmalen boekte de 32-jarige Canadees een overtuigende zege op de Serviër Miomir Kecmanovic: 6-4 6-3.

Raonic, die sinds juli 2021 uit de roulatie was, maakte ouderwets indruk met zijn service en sloeg liefst vijftien aces. Hij had zelfs een game met alleen maar aces, vier op een rij.

Op basis van zijn bevroren ranking doet Raonic mee in Rosmalen. Bij langdurige afwezigheid is het mogelijk op een aantal toernooien je oude ranking te gebruiken. Raonic had onder meer last van een achillespees- en een dijbeenblessure.

In 2016 was Raonic de nummer 3 van de wereld. Hij reikte dat jaar tot de finale van Wimbledon, waarin hij in drie sets verloor van Andy Murray.