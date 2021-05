PSV pakt officieus tweede plek in Eredivisie

De Eindhovenaren hebben nu 71 punten. AZ staat daar drie punten achter en heeft een veel slechter doelsaldo zodat komende zondag op de slotdag van de Eredivisie alleen een superwonder de Alkmaarders alsnog de tweede plek kan bezorgen.

Eran Zahavi (m) in de slag met Rico Strieder van PEC Zwolle. Yorbe Vertessen (rechts) kijkt toe. Ⓒ ANP

PSV

Eran Zahavi keerde bij PSV terug in de basis. De Israëlische aanvaller zou afgelopen zondag tegen Willem II op de bank beginnen. Op weg naar Tilburg hoorde Zahavi dat er een overval op zijn huis in Amsterdam aan de gang was. Bij aankomst bij het stadion ging hij meteen terug naar huis.

PSV kwam prima uit de startblokken en kreeg een aantal kansen. Na 20 minuten kwamen de Eindhovenaren op 1-0 door een kolderiek eigen doelpunt van de Zwollenaren. Een terugspeelbal van verdediger Yuta Nakayama verraste doelman Xavier Mous compleet waardoor die pardoes in het eigen doel belandde. Nog voor rust liep PSV uit naar 3-0 door treffers van Donyell Malen en YorbeVertessen.

Treffer Zahavi

Na rust was het Zahavi die voor de 4-0 tekende in Eindhoven. Hij vierde het doelpunt terwijl hij een hartje maakte met zijn handen toen hij richting zijn vrouw liep die geëmotioneerd op de tribune zat.

In de laatste 20 minuten scoorde PEC nog twee keer tegen. Eerst was het Immanuel Pherai die doel trof. Samir Lagsir tekende uiteindelijk voor de eindstand: 4-2.

FC Groningen - AZ

Bij de Alkmaarders keerde aanvoerder Teun Koopmeiners na ziekte terug in de ploeg. Voor rust kreeg de ploeg van trainer Pacal Jansen een prima kans om de score te openen. Een vrije trap van Koopmeiners belandde via de paal op de lat zodat beide ploegen met 0-0 de rust ingingen.

Jesper Karlsson van AZ probeert de bal afhandig te maken van Damil Dankerlui (rechts). Ⓒ ANP

In de 57e minuut kwam AZ goed weg nadat Ahmed el Messaoudi een prima kans overschoot. De Alkmaarders hadden een doelpunt hard nodig in de strijd om de tweede plek, maar waren nauwelijks dreigend voor het Groningse doel.

In de slotfase kwam bij FC Groningen Arjen Robben, die vorige week nog een glansrol vervulde tegen FC Emmen, nog in het veld om nog een kwartiertje mee te spelen tegen zijn oude club. Ook hij wist het doel niet te vinden zodat de 0-0 op het scorebord bleef staan.

