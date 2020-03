NBA wil spelers bij elkaar laten komen voor ’bijzondere wedstrijd’

Er zou een groep spelers bijeen komen, die worden getest op het coronavirus en vervolgens twee weken in afzondering gaan. Daarna kunnen ze spelen.

Dat zegt official Adam Silver tegenover ESPN. „Ons doel is tweeledig. Op de eerste plaats kunnen we voor wat afleiding zorgen voor al onze fans, die nu vaak noodgedwongen thuis zitten. Verder kunnen we er een enorme actie van maken, om zo veel mogelijk geld voor de slachtoffers van dit virus beschikbaar te krijgen.”