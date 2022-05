Willem II kan met royaal spelersbudget meteen terugkeren naar Eredivisie

Voetbal

Ten Hag vindt terugkeer bij Ajax met Overmars ’romantische gedachte’

Erik ten Hag sluit niet uit dat hij ooit nog eens met Marc Overmars terugkeert bij Ajax. „Dat is een romantische gedachte. We zijn samen heel succesvol geweest. Het is moeilijk om te zeggen dat het gebeurt, maar het zou zeker kunnen.”