Tottenham Hotspur wil Harry Kane niet kwijt

Kane staat nog drie jaar onder contract bij de Engelse club, maar heeft meerdere keren laten weten dat hij ieder jaar om de prijzen wil spelen. Tottenham Hotspur eindigde afgelopen seizoen slechts als zevende in de Premier League. Een groot aantal clubs zou geïnteresseerd zijn in het binnenhalen van de spits.

De 27-jarige Engelse international is na een moeizame groepsfase bezig aan een geweldig EK. De spits scoorde niet tegen Kroatië, Schotland en Tsjechië en werd in de wedstrijd tegen de Schotten zelfs gewisseld, maar lijkt zijn topvorm te hebben teruggevonden. Tegen Duitsland liet Kane al zien van grote waarde te zijn en vorige week zaterdag maakte hij in de kwartfinale tegen Oekraïne opnieuw indruk. Woensdag strijdt Engeland tegen Denemarken om een ticket voor de finale.

„Ik heb hem de laatste weken niet gesproken”, laat Paratici weten. „Ik wil hem niet lastig vallen. Dat lijkt me niet handig.”

Tottenham Hotspur vond afgelopen week met Nuno Espirito Santo een nieuwe trainer. De Portugees weet nog niet of hij over Kane kan beschikken. De spits zou minimaal 100 miljoen pond, ruim 116 miljoen euro, moeten opbrengen.