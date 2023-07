Gutierrez: ’Bij Chivas zijn alle spelers Mexicaans. Dat is heel speciaal’

„Direct vanaf het moment dat Chivas me benaderde, was het mijn eerste optie. Ik had ook voor andere clubs in Europa en Mexico kunnen tekenen, maar de focus lag voor mij op Chivas”, aldus Gutierrez. „Ik heb altijd gezegd dat dit een club is waar ik graag voor zou willen spelen.”

Gutierrez maakte in 2018 voor 6 miljoen euro de overstap van Pacuca naar PSV, waar hij zou transformeren van een creatieve, aanvallend ingestelde middenvelder in een breker, balafpakker en controleur op het middenveld.

De middenvelder, die voor zo’n 5 miljoen euro de overstap heeft gemaakt naar Chivas, kijkt ernaar uit om in eigen land aan de slag te gaan. „Bij Chivas zijn alle spelers Mexicaans. Dat is heel speciaal, net als de steun die het team van de fans krijgt. Die hebben me echt het gevoel gegeven dat ik gewild ben.”

Bekijk het filmpje met Gutierrez en zijn gezin