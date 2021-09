Kimi Raikkonen gaat Formule 1 niet missen: ’Al zolang gedaan’

„Het was ook niet heel moeilijk”, concludeerde de 41-jarige Raikkonen donderdag op Zandvoort. „Ik heb er natuurlijk al ervaring mee”, doelde hij op zijn eerdere afscheid in 2009, toen hij een tweejarige Formule 1-pauze inlaste.

„Ik ben blij dat Formule 1 nooit de hoofdmoot in mijn leven is geweest”, ging Raikkonen verder. „Al heeft het natuurlijk veel van mijn tijd opgeslokt. Ik heb sinds mijn entree in 2001 altijd een druk schema gehad. Mijn familieleven werd te allen tijde gedicteerd door mijn volgende vlucht, testdag of race. Ik heb daarom ook nog geen plannen gemaakt voor volgend jaar. Ik heb ook helemaal geen zin in om daar nu al over na te denken. Ik wil gewoon genieten van mijn familie.”

Raikkonen groeide niet alleen vanwege zijn prestaties uit tot een populaire rijder, in 2007 werd hij wereldkampioen met Ferrari. Ook dankzij zijn stoïcijnse houding vergaarde hij een grote schare fans. De Fin is nooit een man van veel woorden geweest en dat werkte nog al eens op de lachspieren bij toehoorders. Ook op Zandvoort hield hij zich ouderwets op de vlakte.

„Wat mijn sterkste punt was als rijder. Had ik die dan? Nee, ik weet het niet. Ach, ik ben tevreden met mijn prestaties. Je wil als sporter altijd winnen, maar dat is niet makkelijk. Ik ben trots dat ik kampioen ben geworden met Ferrari. Wat dat betreft heb ik niets te klagen. Wanneer ik het meest blij was? Als ik thuis was met mijn familie.”

Raikkonen verwacht ook niet dat hij het racen in de koningsklasse gaat missen. „Nee, ik heb het al zolang gedaan…”

