Geweldige test voor Nederlands cricket: wereldkampioen Engeland in volgepakt Amstelveen

In het Amsterdamse Bos, op het terrein van VRA, treft Oranje een Engels team dat al haar ’kanonnen’ in actie laat komen. Het Engelse team weet zich bovendien gesteund door het wereldberoende ’Barmy Army’, het cricketlegioen dat de ploeg letterlijk overal ter wereld met duizenden achterna reist. Grappig genoeg dankt darter Raymond van Barneveld zijn ’Barney Army’ aan een verwijzing - met knipoog - naar de fanatieke cricketfans.

De ICC Cricket World Cup Super League is een competitie die twee jaar loopt, en in opzet enigszins vergelijkbaar is met de Nations League in het voetbal. Het toernooi biedt uitzicht op het daadwerkelijke WK, dat in 2023 plaatsvindt in India.

Nederland trof in het kader van de Super League eerder al de wereldtoppers van West-Indië, en neemt het in augustus ook nog op tegen Pakistan. Een geweldige leerschool dus, voor de manschappen van waarnemend bondscoach Ryan Cook.

Aan sfeer geen gebrek Ⓒ Steven Kooijman

Ook captain Pieter Seelaar kijkt uit naar het treffen, zo geeft hij aan tegenover de KNCB: „Na een zeer competitieve reeks wedstrijden tegen West-Indië nemen we het op tegen regerend wereldkampioen Engeland. Vanuit de serie tegen West-Indië nemen we veel positieve punten mee naar deze wedstrijden tegen Engeland. Dat gezegd hebbend zijn er zeker nog onderdelen waarop we ons moeten verbeteren om net zo goed voor de dag te komen tegen Engeland.”

Vele ogen zullen komend weekend gericht zijn op Vikramjit Singh. Het 19-jarige supertalent is de beste slagman van oranje en zal zich willen bewijzen tegen de absolute wereldtop.

Aan sfeer in ieder geval geen gebrek op het sportpark van VRA, waar de vele voetbalshirts en -vlaggen doen vermoeden dat er buiten de opzet van het toernooi wel meer dwarsverbanden zijn te bedenken tussen voetbal en cricket.