Valentijn Driessen: ’Feyenoord nu al winnaar van transferzomer’

Ajax betaalt zo’n 25 miljoen euro voor dertien (!) wedstrijden op het hoogste niveau. Tot dat aantal kwamen Benjamin Tahirovic (20), Diant Ramaj (21) en Carlos Borges (19) vorig seizoen gezamenlijk. Directie en rvc bij Ajax hebben klaarblijkelijk veel vertrouwen in de diamantenaugen van technisch directeur Sven Mislintat. Meer dan in data. Trainer Maurice Steijn zit echter verlegen om een ervaren leider na het vertrek van Dusan Tadic en eerder Daley Blind. Die twee zorgden met hun gevulde bagagezak voor het vliegwieleffect dat in het seizoen 2018/2019 leidde tot de Europese succesreeks en ongekende uitgaande miljoenentransfers als die van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.

Valentijn Driessen Ⓒ Telegraaf