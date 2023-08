Afronding komst Jerdy Schouten naar PSV laat op zich wachten

PSV had de aanwinst allang willen presenteren en maandagochtend verscheen onbedoeld ook al een filmpje op YouTube waarin zijn komst wereldkundig werd gemaakt door PSV. Die video werd snel weer offline gehaald maar de verwachting was dat er snel een klap op gegeven zou kunnen worden. Dat is tot op heden niet gebeurd.

Hoewel algemeen directeur Marcel Brands maandagavond in Graz aangaf dat tussen PSV en Bologna alles getekend was, zijn nog altijd niet alle formaliteiten vervuld. Met de transfer is een bedrag van 12 miljoen euro gemoeid plus nog enige bonussen tot een totaal van 15 miljoen euro. Schouten, die afgelopen zondag al de medische keuring onderging, gaat tot medio 2028 tekenen, althans als de laatste hobbels worden weggenomen.