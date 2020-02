Doelpuntenmachine Haaland: ’Dit zijn wel de avonden waar je het voor doet’

Directeur Hans-Joachim Watzke noemde Haaland een „natuurtalent”, zelf bleef de tiener heel koel en bescheiden.

„Ik weet dat ik nog veel moet verbeteren”, antwoordde Haaland op de vraag of hij zelf beseft hoe goed hij is. In de groepsfase van de Champions League maakte hij acht goals voor Salzburg. De Noor verhuisde in de afgelopen transferperiode naar Dortmund en ging daar ’gewoon’ door met scoren.

In de Bundesliga maakte Haaland in vijf duels al acht doelpunten. Hij scoorde ook in de Duitse beker en debuteerde voor Dortmund in de Champions League met twee treffers. Met gemiddeld één doelpunt per 40 minuten is zijn start in Duitse dienst imponerend. „Maar ik moet hard blijven werken”, aldus de tiener. „Dit zijn wel de avonden waar je het voor doet, fantastisch. We moeten zo doorgaan. Ik wil de finale van de Champions League halen met Dortmund.”