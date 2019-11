Duitsland verheugt zich op ’poule des doods’

Löw trok een grimas, want hij beseft dat de ’Mannschaft’ volgend jaar voor een loodzware opgave staat met wedstrijden tegen de regerend kampioenen van Europa (Portugal) en de wereld (Frankrijk). De Duitser gebruikte er een bekend cliché voor. „Dit is een poule des doods”, zei Löw. „Ieder land in deze groep moet tot de limiet gaan om de knock-outfase te kunnen halen.”

Bekijk ook: Groepsindeling EK voetbal

Duitsland eindigde in de kwalificatie als eerste in Groep C, boven Oranje. Voor het Nederlands elftal kwamen zaterdag in Boekarest met Oekraïne en Oostenrijk op papier heel wat minder zware tegenstanders naar voren. „Toch verheug ik me wel op deze wedstrijden”, zei Löw. „Voor ons jonge team wordt het niet alleen een enorme uitdaging, maar ook een grote motivatie. Ik kijk er naar uit.”

Bij de Franse bondscoach Didier Deschamps verscheen juist een lach op z’n gezicht toen Portugal uit pot 3 in groep F werd ingedeeld. En dat terwijl Deschamps toch slechte herinneringen bewaart aan dat land, want zijn ploeg verloor (0-1) in 2016 de finale van het EK in eigen land van de Portugezen.

Zes van vijftien EK’s gewonnen

„Dit is de zwaarste van de zes groepen, maar we hebben dat te accepteren”, zei de bondscoach van de wereldkampioen. „We zullen er meteen moeten staan. Dit is een gecompliceerde poule, ik denk dat Portugal en Duitsland ook niet blij zijn met ons.” Op het EK 2016 wonnen de Fransen in de halve finales met 2-0 van de Duitsers. Van de vijftien gespeelde EK’s wonnen de drie landen die nu zijn ingedeeld in groep F er samen zes.