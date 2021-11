Jürgen Klopp en Diego Simeone schudden geen handen meer

Voetbal

Berlijn maakt zich op voor invasie duizenden Feyenoordsupporters

De Berlijnse politie beschikt donderdag over 1900 mensen om de voetbalwedstrijd tussen thuisclub 1. FC Union Berlin en Feyenoord in goede banen te leiden. Daarnaast zet de Duitse club zelf ook nog eens 800 ordebewakers in, melden Berlijnse media.