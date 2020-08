Jumbo-Visma trekt Belg Nathan van Hooydonck aan

Jumbo-Visma volgt Van Hooydonck als sinds de beloften, meldt de ploeg. „We waren op zoek naar een sterke renner die in de klassiekers ons team rond Wout en Mike kon versterken. Daar is Nathan met zijn talenten de geschikte renner voor. Daarnaast komen zijn tijdritcapaciteiten van pas in ploegentijdritten of een sprinttrein”, aldus sportief directeur Merijn Zeeman.

Nathan Van Hooydonck is een neef van Edwig Van Hooydonck, tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Hij komt over van CCC. „Ik ben blij dat ik deze kans van Team Jumbo-Visma krijg. Dit voelt voor mij echt als een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Voor mij is dit dé ploeg om verdere stappen te zetten als wielrenner.”